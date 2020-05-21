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Депутат кубанского Заксобрания Сигидин арестован по делу о хищении денег дольщиков

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Суд на один месяц арестовал депутата Законодательного собрания Краснодарского края Андрея Сигидина, подозреваемого в мошенничестве со средствами участников долевого строительства.

Депутата Сигидина, который также является гендиректором ООО "Краснодар Сити", просил взять под стражу следователь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Краснодарского краевого суда. В четверг суд это ходатайство удовлетворил. Подследственный парламентарий арестован до 19 июня.

Ранее со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края сообщалось, что с августа 2015 года возглавляемое Сигидиным предприятие возводило многоквартирные жилые дома ЖК "Краснодар" по шоссе Нефтяников в Краснодаре.

С 2018 по 2019 годы, как считает следствие, подозреваемый и неустановленные в настоящее время лица похищали деньги дольщиков, значительно завышая стоимость выполненных работ.

Всего за указанный период на стройку было привлечено свыше 230 млн рублей, часть этих денег похищена, обязательства застройщик не выполнил.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Андрей Сигидин - депутат Законодательного собрания Краснодарского края по Калининскому одномандатному избирательному округу №5, один из руководителей региональной общественной организации "Киокусинкай Кубани".

Краснодарский край Андрей Сигидин

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