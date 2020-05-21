Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 21.05В России 317 554+8 849В мире 4 996 472+98 980

Минобороны перебросит в Дагестан два мобильных госпиталя на 200 мест

Минобороны перебросит в Дагестан два мобильных госпиталя на 200 мест
ГКБ №1 Махачкалы
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Два полевых многофункциональных мобильных госпиталя общей вместимостью 200 койко-мест перебрасывает в Дагестан министерство обороны РФ для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Также в республику направляется мобильный отряд РХБ защиты со специальной военной техникой для проведения дезинфекции и санитарной обработки, говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в "Интерфакс".

В РоссииПрезидент РФ потребовал срочно помочь Дагестану в борьбе с коронавирусомЧитать подробнее

Военнослужащие мобильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Южного военного округа в Ставропольском крае выехали на штатной военной технике в Каспийск (Дагестан). Предстоит проехать свыше 400 км. В составе колонны свыше 100 военнослужащих, в том числе 70 врачей и младших медицинских специалистов и 22 единицы специальной военной техники.

Также к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью свыше 1800 километров из Московской области в Ботлих (Дагестан) готовится приступить личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Западного военного округа. В составе полевого медицинского подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц техники, сообщает ведомство.

"Кроме того марш на штатной технике протяженностью около 280 километров из Северной Осетии в Махачкалу (Республика Дагестан) совершает мобильный отряд РХБ защиты и подразделений обеспечения из состава одного из соединений Южного военного округа. В составе мобильного отряда 82 специалиста РХБ защиты и 37 единиц специальной военной техники", - сказано в пресс-релизе.

Всего от Вооруженных сил РФ к выполнению задач в Дагестане привлечено свыше 300 военнослужащих, и более 100 единиц специальной военной техники.

19 мая были определены места под строительство многофункциональных медицинских центров. Это сделано в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина о строительстве в Дагестане многопрофильного госпиталя на 200 коек.

В РоссииВ Дербенте срочно отремонтировали не работавший десять лет моргЧитать подробнее

Медцентры будут возведены в городах Каспийск, Дербент и Хасавюрт. В настоящее время идет согласование проектной документации и сметной стоимости объектов.

Три многофункциональных медицинских центра общей численностью на 200 койко-мест с современным медицинским оборудованием Минобороны РФ планирует построить до 30 июня.

18 мая президент РФ потребовал максимально ускорить решение вопросов с оснащением медучреждений Дагестана, где отмечается высокий уровень заболеваемости коронавирусом. МЧС поручено обеспечить санитарную обработку социальных объектов.

Ранее стало известно, что за время борьбы с COVID-19 в Дагестане погибли более 40 медиков.

Хроника коронавируса. Май.

28
Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал защитные маски для насекомых20 мая. В ЮАР выявлено максимальное число случаев COVID-19 среди стран Африки. В стране выявлено более 17 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.20 мая. В торговом центре в Бангкоке установили лифт c педалями вместо кнопок в целях борьбы с распространением инфекции.19 мая. Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.19 мая. В нескольких испанских регионах, в том числе в Валенсии и Малаге, открылись небольшие магазины, бары и рестораны с террасами. Группы до 10 человек могут также собираться в общественных местах, в том числе пляжах.18 мая. Открытие скакового сезона на Центральном Московском ипподроме состоялось без присутствия зрителей на трибунах18 мая. В Италии приступили к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии. После долгого карантина открылись рестораны, парикмахерские и магазины розничной торговли.15 мая. Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков.15 мая. За минувшие сутки число зараженных в Мексике возросло на 2409 человек, до 42 595. На фото: музыканты Мариачи играют серенаду на пустынной площади в Мехико.14 мая. В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19. В городе были выявлены пять новых случаев активного протекания вызываемой коронавирусом пневмонии. Городские власти распорядились провести тестирование всех жителей Уханя в течение 10 дней.13 мая. Медсестры отдают дань памяти коллегам, погибшим от COVID-19, в столице Бразилии.13 мая. Правительство Таиланда продолжает ослаблять ограничения, связанные с ведением бизнеса в Бангкоке, которые были введены несколько недель назад для борьбы с распространением COVID-19.13 мая. Сенаторы США Ричард Барр и Тим Кейн приветствуют друг друга перед совещанием о коронавирусной болезни в Вашингтоне.12 мая. В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит распространение среди людей некоторых болезней, включая COVID-1912 мая. В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. На фото: празднование ослабления карантина в пригороде Парижа Сен-Манде.12 мая. В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд". Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей. Гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.С 11 мая в Испании существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, жителям разрешено свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Такое ослабление режима коснулось 51% населения.8 мая. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".8 мая. Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая.8 мая. Работники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции.7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал защитные маски для насекомых
Дагестан коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 21 мая

ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал не допускать к полету авиапассажиров без масок

В МИД РФ пока не получали уведомления от США о выходе из Договора по открытому небу

Рособрнадзор подготовил проект расписания ЕГЭ

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о подозрении на COVID-19 у Кадырова

Источник сообщил о подозрении на COVID-19 у Кадырова

Американский самолет доставил в Москву аппараты ИВЛ

Американский самолет доставил в Москву аппараты ИВЛ

Путин призвал снизить до 3% ставку по образовательным кредитам

В правительстве передумали создавать госкорпорацию "Росшельф"

Дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок, но в пределах своего региона

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');