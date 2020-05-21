Минобороны перебросит в Дагестан два мобильных госпиталя на 200 мест

ГКБ №1 Махачкалы Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Два полевых многофункциональных мобильных госпиталя общей вместимостью 200 койко-мест перебрасывает в Дагестан министерство обороны РФ для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Также в республику направляется мобильный отряд РХБ защиты со специальной военной техникой для проведения дезинфекции и санитарной обработки, говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в "Интерфакс".

Военнослужащие мобильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Южного военного округа в Ставропольском крае выехали на штатной военной технике в Каспийск (Дагестан). Предстоит проехать свыше 400 км. В составе колонны свыше 100 военнослужащих, в том числе 70 врачей и младших медицинских специалистов и 22 единицы специальной военной техники.

Также к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью свыше 1800 километров из Московской области в Ботлих (Дагестан) готовится приступить личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Западного военного округа. В составе полевого медицинского подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц техники, сообщает ведомство.

"Кроме того марш на штатной технике протяженностью около 280 километров из Северной Осетии в Махачкалу (Республика Дагестан) совершает мобильный отряд РХБ защиты и подразделений обеспечения из состава одного из соединений Южного военного округа. В составе мобильного отряда 82 специалиста РХБ защиты и 37 единиц специальной военной техники", - сказано в пресс-релизе.

Всего от Вооруженных сил РФ к выполнению задач в Дагестане привлечено свыше 300 военнослужащих, и более 100 единиц специальной военной техники.

19 мая были определены места под строительство многофункциональных медицинских центров. Это сделано в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина о строительстве в Дагестане многопрофильного госпиталя на 200 коек.

Медцентры будут возведены в городах Каспийск, Дербент и Хасавюрт. В настоящее время идет согласование проектной документации и сметной стоимости объектов.

Три многофункциональных медицинских центра общей численностью на 200 койко-мест с современным медицинским оборудованием Минобороны РФ планирует построить до 30 июня.

18 мая президент РФ потребовал максимально ускорить решение вопросов с оснащением медучреждений Дагестана, где отмечается высокий уровень заболеваемости коронавирусом. МЧС поручено обеспечить санитарную обработку социальных объектов.

Ранее стало известно, что за время борьбы с COVID-19 в Дагестане погибли более 40 медиков.