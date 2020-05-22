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Красноярский краевой суд отказался выпустить из СИЗО Анатолия Быкова

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд оставил под стражей предпринимателя и бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова, апелляция его защиты на арест была отклонена. Как сообщили в пресс-службе суда, суд частично изменил описание мотивировочной части предыдущего решения.

Ходатайство Быкова и его адвоктов, которые просили открыть это заседание для журналистов, суд отклонил. Также суд дал адвокатам десять минут для конфиденциального общения с подзащитным, суд дал им на это 10 минут.

Быков был задержан 7 мая и на следующий день арестован по делу об убийстве в 1994 году Кирилла Войтенко и Александра Наумова. 15 мая стало известно, что ему предъявили обвинения в причастности к организации этого преступления. Неофициально сообщалось, что показания на бизнесмена дал ранее осужденный Владимир Татаренков, которому якобы Быков поручил организовать убийство.

В СКР заявили, что свидетели впервые за 26 лет с момента убийства назвали Быкова заказчиком.

По версии следствия, Наумов входил в преступную группу, которую возглавлял Быков. В 1994 году у него возник конфликт с бизнесменом по поводу раздела "доходов от совместной деятельности". Через некоторое время перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что это устроили Наумов и его приятель Войтенко, и решил их устранить, полагает следствие. Организацию убийств аон поручил Татаренкову, который привлек членов возглавляемой им банды, считают в СК.

После слежки 24 июля 1994 года Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли Наумова и Войтенко в их автомобиле.

С 1998 по 2000 год Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, с 1997 по 2016 год являлся депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

В 2013 году бизнесмен возглавил региональное отделение политической партии "Патриоты России", которое на выборах в городской совет депутатов Красноярска получило 25,62% голосов избирателей.

Анатолий Быков Красноярск Красноярский краевой суд Александр Наумов Кирилл Войтенко Патриоты России КРАЗ

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