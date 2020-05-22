Стрижка газона ножницами привела к проверке в пожарной части под Новосибирском

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Начальник отделения пожарной части в Новосибирской области попал под служебную проверку после размещения в интернете видео, на котором его подчиненные стригут газон ножницами, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"За каждым караулом (в составе части - ИФ) закреплен участок территории, на котором надо наводить порядок. Этот караул не захотел использовать предоставленный инструмент - исправную ручную косу типа "литовка". Они сняли видео, на котором делали вид, что косят траву ножницами. Когда видео закончилось, больше они ничего не стригли. Это определенный демарш", - отметил представитель управления.

Другие караулы без каких-либо проблем воспользовались косой, добавил собеседник агентства.

По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.