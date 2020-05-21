Участник массовых похорон в Адыгее скончался от коронавируса

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Один из заразившихся COVID-19 в Красногвардейском районе Адыгеи, где после многолюдной похоронной процессии зафиксирован очаг коронавируской инфекции, скончался в госпитале, сообщает министерство здравоохранения республики.

"У 27-летнего молодого человека была диагностирована двухсторонняя пневмония с тотальным поражением легких. Пациент поступил в госпиталь 8 мая в тяжелом состоянии. С 12 мая находился на аппарате ИВЛ. Вскрытие показало отсутствие хронических заболеваний и подтвердило, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция", - сообщили в Минздраве региона.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам локализации очага распространения коронавирусной инфекции в Красногвардейском районе. Там отмечается самый высокий в регионе рост числа инфицированных. За весь период пандемии в районе выявлено 183 больных, из них 11 человек выздоровели, один умер. Сейчас на лечении находится 171 человек, из них 104 лечатся амбулаторно, 67 - в инфекционном госпитале в Майкопе.

В районе усилены ограничительные меры. Нельзя выезжать за пределы населенных пунктов, исключение сделано для работников, деятельность которых связана с жизнеобеспечением.

"В Красногвардейском районе работает шесть медицинских бригад, ежедневно обследуются все амбулаторные больные. Проводится компьютерная томография", - говорится в сообщении регионального Минздрава.

На территории района действует девять постов, ограничен въезд и выезд из населенных пунктов, где зафиксированы очаги заболевания. За несколько дней выявлено 66 нарушителей самоизоляции, которые пытались проехать через посты. Также установлены все участники похоронной церемонии. Они будут привлечены к административной ответственности.

"Увеличивайте силы и средства, чтобы не допустить дальнейшее распространение заболевания и навести в районе порядок. Используйте опыт локализации очагов в других муниципалитетах. Своевременно выявляйте и устраняйте нарушения. Нужны конкретные результаты, слаженная командная работа", - цитирует пресс-служба слова Кумпилова.

Всего в Адыгее в двух госпиталях находятся 167 пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них в реанимации - восемь человек.