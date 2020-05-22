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Программа Сергея Брилева не выйдет в эфир из-за самоизоляции телеведущего

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Тележурналист Сергей Брилев сообщил, что ушел на карантин из-за заболевшего коронавирусом сотрудника канала, его программа "Вести в субботу" не выйдет в эфир 23 мая.

Как написал Брилев в своем аккаунте в фейсбуке, один из сотрудников телеканала "Россия 1", с которым контактировал он и съемочная группа, заболел COVID-19.

"Вся наша бригада сдала тесты. К счастью, у всех нас вирус не обнаружен. Но правила есть правила. Мы обязаны уйти на самоизоляцию. В эту субботу в эфире нас не будет. А нашему заболевшему - наша солидарность, сочувствие, поддержка!" - отметил журналист.

Он добавил, что недавно уже соблюдал карантин из-за заболевания другого сотрудника канала. "К счастью, заразившийся и заболевший тогда мой ближайший соратник с тех пор выписался", - уточнил Брилев.

Программа Брилева "Вести в субботу" выходит в эфир "Россия 1" (ВГТРК) еженедельно по субботам.

Сергей Брилев Вести в субботу Россия 1 Коронавирус

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