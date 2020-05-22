Что произошло за день: пятница, 22 мая

Крушение пассажирского самолета в Пакистане, отмена пропускного режима в Подмосковье и тестирование вакцины от коронавируса

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Пакистане разбился пассажирский самолет. Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines летел из Лахора и рухнул на жилой квартал у аэропорта Карачи. Данные о числе людей на борту разнятся, министерство авиации Пакистана сообщало о 99 пассажирах и 8 членах экипажа. Первоначально местные власти заявили, что выживших нет, однако вечером агентство Associated Press сообщило о двоих выживших.

- В России выявили еще 8 894 случая COVID-19. Всего в стране уже 326 448 случаев заражения, темп прироста в пятницу составил 2,8%. Выздоровели 7 144 пациента, всего вылечившихся 99 825. Зафиксировано рекордное число смертей: 150 человек скончались за сутки. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в мае ожидается существенный рост смертности. За последние десять дней снижение темпов прироста заболеваемости составило 22,5%. Между тем Путин призвал готовиться к возможной второй волне распространения коронавируса осенью.

- Сотрудники центра имени Гамалеи неофициально протестировали на себе вакцину от COVID-19. Директор центра Александр Гинцбург пояснил, что специалисты таким образом обезопасили себя на время разработки препарата, побочных эффектов не было. Между тем в "Инвитро" сообщили, что более 40 тысяч человек сдали анализы на антитела, и у 14% результаты были положительными. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в третьей декаде июня тестирование на иммунитет к коронавирусу будет запущено по всей России.

- В Подмосковье с 23 мая отменят пропускной режим. Для поездок в Москву до 27 мая будут действовать выданные ранее пропуска, а новые нужно будет оформлять уже через сайт mos.ru. Между тем мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил о необходимости сохранить в столице действующий режим коронавирусных ограничений, включая пропуска.

- Российские банки реструктурировали около 11% портфеля займов всех предприятий малого и среднего бизнеса. Как рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, речь идет о сумме в 530 млрд рублей, и в нее включены долги компаний не только из списка наиболее пострадавших отраслей.