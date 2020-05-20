В Подмосковье частично включили отопление в жилых домах

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Подачу тепла возобновили в Дзержинском, Жуковском, Истре, Серебряных Прудах, Восходе, Краснознаменском, Рузском, Талдомском округах, а также в других муниципалитетах Подмосковья, сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.

"Несмотря на то, что в ряде других муниципальных образований отопление запущено на отдельные объекты социальной сферы (здравоохранение и детские сады), а также в отдельные МКД, тепло придет во все дома и квартиры", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что подача тепла в квартиры возобновляется в связи с похолоданием.

Отопление появилось в многоквартирных домах Дзержинского, Жуковского, Истры, Серебряных Прудов, Восхода, Краснознаменского, Рузского, Талдомского округов.

Как отмечают в пресс-службе, котельным требуется сутки для запуска систем отопления, также необходимо некоторое время, чтобы наполнить систему.

Теплоснабжение будет прекращено, как только теплая погода восстановится.

Ранее сообщалось о возобновлении отопления в Можайске, Люберцах, Молодежном, Власихе, Звездном городке, Раменском, Лотошино и Волоколамске.