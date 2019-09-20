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В Кремле отрицают причастность к задержанию шамана Габышева

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Кремль не имеет никакого отношения к задержанию якутского шамана Александра Габышева, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Его спросили на брифинге 20 сентября, не удивляет ли Кремль внимание силовиков к этому человеку.

"Мы не знаем, как его задерживали, кто задерживал, мы не имеем к этому никакого отношения", - сказал Песков.

Габышева (Саня-шаман) задержали 19 сентября у границы Бурятии и Иркутской области. Он с марта идет в Москву пешком, чтобы "изгнать из Кремля Владимира Путина". В МВД Бурятии заявили, что в Якутии его разыскивают за преступления, в Минздраве Якутии сказали, что его отправили на психиатрическую экспертизу в республиканский диспансер. Адвокату "Правозащиты Открытки" в диспансере сказали, что Габышев к ним не поступал, а в региональных управлениях МВД, ФСБ и СКР заявили, что никаких дел на Габышева нет.

Сам шаман сказал сторонникам по телефону, что в его отношении возбуждено дело об экстремизме. Он подтвердил, что его направили в больницу, но ему удалось оттуда отпроситься на день навестить сестру, которая живет в Якутске. Он вышел на связь из квартиры сестры и сказал, что дом находится под охраной.

Он также добавил, что в полиции его не били и не пытали, и что он чувствует себя хорошо. "Они боятся меня тронуть, потому что большие волнения по стране идут", - сказал Габышев.

По его словам, он предлагал соратникам прервать поход на Москву на время следствия и суда, но они не согласились.

До задержания Габышев успел пройти около 3000 километров и обзавестись сторонниками. В "Правозащите Открытки" ранее заявили, что от 15 до 20 человек из окружения шамана решили продолжить путь, но не рассказали, что собираются делать в Москве. Ранее в сентябре сообщалось, что в Улан-Удэ были задержаны два сторонника Габышева. Сначала был задержан сопровождавший шамана водитель "Газели" Игорь Коношанов, затем - местный активист Петр Дондуков, обоим вменили неповиновение полиции.

Якутия Бурятия Иркутская область Александр Габышев Саша-шаман МВД

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