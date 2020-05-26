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Аутоиммунные больные пожаловались на нехватку плаквенила, которым стали лечить COVID-19

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Страдающие аутоиммунными заболеваниями жители города Стрежевой стали жаловаться на нехватку препарата "Плаквенил" (торговая марка для противомалярийного средства гидроксихлорохина), сообщила уполномоченная по правам человека в Томской области Елена Карташова. "Плаквенил" пробуют применять для лечения коронавирусной инфекции.

Пандемия коронавируса

По словам омбудсмена, она получила такое письмо от жительницы города, которую предупредили что этого препарата в аптеке осталось на две недели. Люди готовы были купить лекарство за свои деньги, но его не было в наличии, добавила Карташова.

После ее жалобы властям региона, объемы лекарства увеличили.

По последним данным, в Томской области зарегистрировано 536 случаев зараажения коронавирусом, десять заболевших умерли.

25 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что оргаанизция временно приостановила клинические испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19, чтобы оценить потенциальные преимущества и вред от этого препарата и убедиться, что он безопасен для коронавирусных больных.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом, за что был раскритикован демократами.

Некоторые ученые призывали к осторожности при использовании гидроксихлорохин для лечения коронвирусной инфекции. В Европейском агентстве лекарственных средств заявляли, что гидроксихлорохин, как и хлорохин, не следует использовать против COVID-19, кроме как в клинических испытаниях и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.

Хроника 09 января – 26 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Стрежевой Томская область коронавирус Елена Карташова ВОЗ США Дональд Трамп

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