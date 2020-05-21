Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 21.05В России 317 554+8 849В мире 4 996 472+98 980

Дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок, но в пределах своего региона

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подготовил рекомендации для организации летнего оздоровительного отдыха детей в лагерях, в соответсвии с которыми дети смогут находиться там без масок, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Она заявила, что летнюю оздоровительную кампанию можно планировать, но проводить ее пока без выезда несовершеннолетних в другие регионы.

"Прогнозные показатели и аналитические материалы позволяют нам говорить, что оздоровительную кампанию нужно сегодня планировать и начинать проводить в тех регионах, в которых эпидемиологическая ситуация будет наиболее благоприятная", - сказала Попова. По ее словам, на первом этапе "проводить ее нужно в пределах, в границах регионов, пока без выезда детей за пределы региона".

В РоссииВ санатории будут пускать только с отрицательным тестом на COVID-19В санатории будут пускать только с отрицательным тестом на COVID-19Читать подробнее

Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется в течение 10 дней, отмечается ежедневное снижение впервые выявляемых и регистрируемых случаев заболевания COVID-19 в России. "Это очень позитивный показатель, и в общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%, если брать детей от 0 до 18 лет", - сказала Попова.

Она отметила, что уже подготовленные методические рекомендации, подготовленные с министерством просвещения, экспертным сообществом и с учетом международного опыта для организации летней оздоровительной кампании, будут отличаться от обычных, но позволят обеспечить безопасность детей и сотрудников.

"Вместе с тем они позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, чтобы этот отдых был полноценным", - сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, рекомендации предусматривают усиление контроля за состоянием здоровья, усиление дезинфекционного режима и некоторое дистанцирование детей. "Эти методические рекомендации уже работают, по ним готовятся летние оздоровительные учреждения", - сказала Попова.

Она рассказала, что также готов проект постановления главного санитарного врача РФ по организации летней оздоровительной кампании в условиях сохраняющегося риска распространения COVID-19 в регионах.

"При вашем согласии, при поддержке нашей концепции, при вашем поручении это постановление может быть введено и зарегистрировано в ближайшие три дня", - сказала Попова, обращаясь к президенту России.

Роспотребнадзор Анна Попова

Новости по теме

Новости

Путин призвал снизить до 3% ставку по образовательным кредитам

В правительстве передумали создавать госкорпорацию "Росшельф"

Пандемия коронавируса

ЕГЭ по русскому языку проведут в два дня из-за коронавируса

ЕГЭ по русскому языку проведут в два дня из-за коронавируса

Путин велел увеличить число бюджетных мест в вузах РФ уже в 2020 году

Путин велел увеличить число бюджетных мест в вузах РФ уже в 2020 году

Учебный год в российских вузах завершится в первой половине июля

Путин объявил новую дату начала ЕГЭ

Путин объявил новую дату начала ЕГЭ

Президент РФ назвал провокацией слухи о полном переходе к дистанционному образованию

Осенний призыв для выпускников школ этого года будет отложен

Власти Москвы заявили, что не будут отправлять на карантин с иммунитетом к COVID-19

Власти Москвы заявили, что не будут отправлять на карантин с иммунитетом к COVID-19

Заболевшего COVID-19 Пескова пока не выписали из больницы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');