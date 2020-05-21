Дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок, но в пределах своего региона

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подготовил рекомендации для организации летнего оздоровительного отдыха детей в лагерях, в соответсвии с которыми дети смогут находиться там без масок, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Она заявила, что летнюю оздоровительную кампанию можно планировать, но проводить ее пока без выезда несовершеннолетних в другие регионы.

"Прогнозные показатели и аналитические материалы позволяют нам говорить, что оздоровительную кампанию нужно сегодня планировать и начинать проводить в тех регионах, в которых эпидемиологическая ситуация будет наиболее благоприятная", - сказала Попова. По ее словам, на первом этапе "проводить ее нужно в пределах, в границах регионов, пока без выезда детей за пределы региона".

Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется в течение 10 дней, отмечается ежедневное снижение впервые выявляемых и регистрируемых случаев заболевания COVID-19 в России. "Это очень позитивный показатель, и в общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%, если брать детей от 0 до 18 лет", - сказала Попова.

Она отметила, что уже подготовленные методические рекомендации, подготовленные с министерством просвещения, экспертным сообществом и с учетом международного опыта для организации летней оздоровительной кампании, будут отличаться от обычных, но позволят обеспечить безопасность детей и сотрудников.

"Вместе с тем они позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, чтобы этот отдых был полноценным", - сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, рекомендации предусматривают усиление контроля за состоянием здоровья, усиление дезинфекционного режима и некоторое дистанцирование детей. "Эти методические рекомендации уже работают, по ним готовятся летние оздоровительные учреждения", - сказала Попова.

Она рассказала, что также готов проект постановления главного санитарного врача РФ по организации летней оздоровительной кампании в условиях сохраняющегося риска распространения COVID-19 в регионах.

"При вашем согласии, при поддержке нашей концепции, при вашем поручении это постановление может быть введено и зарегистрировано в ближайшие три дня", - сказала Попова, обращаясь к президенту России.