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В РАНХиГС заявили о готовности приравнять дистанционное образование к очному

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) намерена дать возможность студентам по желанию учиться дистанционно в новом учебном году, приравняв такую учебу к обычной очной программе, заявил ректор академии, доктор экономических наук Владимир Мау.

"Мы хотим быть готовыми также и к ситуации неопределенности. Мы понимаем, что проблема не только в тех или иных разрешениях. Речь еще идет о том, что сами студенты, особенно абитуриенты-первокурсники и их родители могут быть не готовы приехать в кампус. А у нас много немосковских студентов, из разных городов страны", - сказал Мау в ходе онлайн-конференции в "Интерфаксе" во вторник.

Причины могут быть разными, в том числе из-за опасений пандемии или из-за финансовых сложностей семьи студента. Таким абитуриентам РАНХиГС намерен предложить особую опцию: они могут поступить на полноценное очное образование, и потом в течение года выбирать, учиться ли в дистанционном формате или приехать в Москву или в филиал, чтобы физически находиться на лекциях и семинарах.

"Это не заочное образование, еще раз хочу подчеркнуть. Это очное полноценное образование, но с использованием информационных технологий", - сказал Мау.

Он добавил, что такой шаг для вуза сопряжен с серьезными организационными сложностями - например, учебная часть не может спрогнозировать, сколько учащихся будут слушать лекции дистанционно и сколько будут посещать их очно. Однако, по словам ректора РАНХиГС, в вузе видят своей задачей помочь абитуриентам, студентам и их родителям и максимально снять риски.

По словам Мау, всего опций для начала учебного года в РАНХиГС четыре. Вуз будет готов, во-первых, полностью вернуться в ситуацию оффлайн, как это было до пандемии. Во-вторых, вернуться в оффлайн с ограничениями по социальной дистанции, в-третьих, полностью продолжить обучение в дистанционном формате. И, наконец, четвертый вариант предполагает смешанную стратегию: дать право студентам и их родителям самим выбирать между "удалёнкой" и оффлайном. Выбор стратегии будет зависеть от ситуации и требований Роспотребнадзора, пояснил ректор академии.

РАНХиГС

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