Ингушского депутата будут судить за незаконную охоту на дагестанского тура

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Джейрахский районный суд Ингушетии рассмотрит дело 47-летнего депутата Джейрахского райсовета о незаконной охоте на редких животных в горах. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель прокуратуры республики.

Парламентарий обвиняется по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба).

По версии следствия, 17 ноября 2019 года мужчина приехал в ущелье Амал-Чодж в местечке Шоан Джейрахского района, чтобы выследить особей дагестанского тура.

"Обнаружив стадо этих животных, при отсутствии разрешения он из охотничьего карабина "САЙГА МЗ" застрелил трех туров", - отметил собеседник агентства.

По его данным, в тот же день туши убитых животных были обнаружены полицейскими в багажном отсеке автомобиля депутата по пути к месту его жительства.

В результате незаконных действий парламентария министерству природы региона нанесен ущерб в размере 180 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в конце ноября минувшего года в горах Ингушетии за незаконную охоту на редких животных были задержаны трое мужчин.

По данным полиции, в местности Шон Джейрахского района полицейские для проверки остановили автомобиль "Нива", в салоне которого находились трое жителей высокогорного села Ольгетти. В багажном отсеке автомашины обнаружены туши трех животных, которые принадлежат к виду тур дагестанский.

У мужчин отсутствовали какие-либо документы, разрешающие охоту на этих животных. Своими действиями нарушители причинили ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Дагестанский, или восточнокавказский тур, (Capra cylindricornis) включен в Международную Красную книгу, как близкий к находящимся под угрозой исчезновения.

Дагестанские туры — крупные животные, имеют длину тела 120–160 см, высоту 70–100 см и достигают веса 120–140 кг. Для охотников они представляют собой ценный трофей из-за красивых рогов. Рога почти гладкие и закругленные, изогнуты над головой вверх и назад, с кончиками, вывернутыми внутрь и вверх. У самок рога короткие и тонкие, растущие наружу, вверх и назад. Дагестанские туры держатся группами, по несколько особей. У туров отличное зрение, они способны заметить опасность на расстоянии нескольких километров. Обоняние также хороше: они могут учуять запах человека за несколько сотен метров.