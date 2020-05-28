В Совете Европы, ОБСЕ и СПЧ призвали освободить задержанных в Москве журналистов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Совете Европы и ОБСЕ обеспокоены задержаниями в Москве журналистов, пытавшихся проводить одиночные пикеты.

"Сильно встревожена арестом Ильи Азара и сегодняшним задержанием шести журналистов во время проведения одиночных пикетов. COVID-19 не должен использоваться как предлог для подавления свободы выражения мнений. Призываю власти России незамедлительно их освободить", - написала в твиттере комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Аналогичную точку зрения выразили и в Управлении ОБСЕ по свободе прессы. "Встревожены задержанием в Москве нескольких журналистов, в частности Сергея Смирнова, Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева, которые устроили пикет в знак солидарности с их коллегой Ильей Азаром. Призываем немедленно освободить их", - говорится в твиттере этого подразделения ОБСЕ.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что одиночное пикетирование в столице не запрещено, а задержания он считает попыткой надавить на журналистов.

"Могу сказать, что мои журналисты точно вышли защищать другого журналиста - не омбудсмена полицейского, не политика, ни кого-то ещё, а именно своего коллегу журналиста из "Новой газеты". И вышли в одиночный пикет, который не подпадает, насколько мне говорят мои юристы, под указ мэра, просто нет нарушения юридического. И если их задерживают не за нарушение, то это давление на журналистов", - сказал он "Интерфаксу".

Венедиктова удивило, что рассмотрение составленных в отношении его сотрудников административных протоколов назначено не на ближайшее время, как это было в случае с Азаром.

"Для меня и для наших адвокатов было удивлением, что рассмотрение назначено уже после 14 июня, то есть, возможно, что это будет очные процессы. Мы должны завтра встретиться с адвокатами и выбрать юридическую тактику защиты", - добавиол он.

Несколько членов Совета при президенте по правам человека потребовали освободить задержанных и выразили протест в связи с действиями полиции. Это заявление подписали Павел Гусев, Ева Меркачева, Николай Сванидзе, Леонид Никитинский, Иван Засурский, Александр Верховский и Наталия Евдокимова.

"Одиночный пикет не может быть нарушением закона о публичных акциях, а карантин не может ограничивать конституционные права граждан, если их реализация не представляет собой эпидемиологической угрозы (реальный одиночный пикет такой угрозы определенно не представляет)", - говорится в их обращении.

"Журналисты и мирные демонстранты арестованы в Москве. Право на свободу выражения не должно становиться жертвой COVID -19", - написала в твиттере пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс.

В ГУ МВД Москвы подтвердили, что задержали группу пикетчиков на Петровке 38 за нарушения "нормативно-правовых актов, в части, касающейся проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности". На момент дачи этого комментария "Интерфаксу", полицейские успели составить на шестерых задержанных протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) и ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы (нарушение требований обеспечения режима повышенной готовности). Решался вопрос с остальными задержанными.

В четверг на Петровке были задержаны по меньшей мере восемь человек, которые вышли с плакатами в поддержку арестованного за одиночный пикет Ильи Азара. Среди них заместитель главного редактора "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, ведущий радиостанции Александр Плющев, главные редакторы изданий "Медиазона" Сергей Смирнов и "Такие дела" Анастасия Лотарева, писательница Алиса Ганиева, журналистка Виктория Ивлева, ведущий телеканала "Дождь" Михаил Фишман и журналист Russia Today Илья Васюнин.

За попытки провести аналогичные пикеты несколько человек были задержаны и в Петербурге.

Азар был задержан 26 мая также на Петровке. Он хотел провести пикет в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы в четверг признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему 15 суток административного ареста. Кроме административного протокола по статье 20.2 , журналисту был выписан штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).