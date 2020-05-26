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Секретный свидетель по делу "Сети" рассказала о подготовке подсудимых к революции и гражданской войне

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Участники петербургской ячейки организации "Сеть" (признана террористической и запрещена в России) обсуждали смену политической власти в России, готовились к революции и гражданской войне, заявила на суде секретный свидетель.

Эта девушка была знакомой антифашиста Игоря Шишкина, еще одного фигуранта дела петербургской ячейки. Он был задержан в феврале 2018 года на прогулке с собакой, заключил досудебное соглашение со следствием и в 2019 года получил 3,3 года колонии общего режима.

По словам свидетеля, в Петербурге проводились встречи и концерты с лекциями на политические темы.

"На этих встречах обсуждали вопросы смены политической власти в России, а также вопрос революции и подготовку к гражданской войне, противоправным действиям", - заявила она.

На одной из этих встреч в 2014 году, по ее словам, она видела подсудимого Виктора Филинкова.

По ее утверждению, в ходе подготовки к революции в войне девушки отрабатывали навыки оказания первой медицинской помощи, а молодые люди тренировались в самообороне и обращении с оружием, для чего выезжали из города. В таких мероприятиях участвовало до 50 человек, добавила свидетель.

Процесс по делу Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова продолжился в конце мая после перерыва, вызванного пандемией. Его рассматривает 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в 1-м Западном окружном военном суде. Подсудимые вину не признают и утверждают, что признательные показания у них ранее выбивали под пытками.

Всего по делу "Сети" проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы, дело расследует ФСБ с осени 2017 года. По версии спецслужбы, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу и дестабилизировать обстановку в России.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых подсудимых к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Они вину не признали и также утверждали, что дали следователям признательные показания под пытками.

Сеть Иван Шишкин Петербург Виктор Филинков Юлий Бояршинов ФСБ

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