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Суд разрешил защите вести онлайн-трансляцию процесса по делу "Сети"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге отклонил ходатайство адвокатов, просивших отложить слушания в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, фигурантов дела петербургской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Сеть", но разрешил защите вести онлайн-трансляцию с заседаний.

Как ранее сообщал "Интерфаксу" адвокат Виталий Черкасов, ходатайство об отложении рассмотрения дела было подано из-за недопуска слушателей в суд в связи с коронавирусом.

Вместе с тем судья разрешил защитникам вести прямую трансляцию заседания в соцсетях. "В связи с отсутствием технической возможности суда вести трансляцию и при наличии сведений, что такая трансляция ведется средствами защиты, суд разрешает трансляцию силами защиты", - огласил решение по соответствующему ходатайству судья Муранов.

Согласно информации в телеграм-канале защиты Филинкова, обвиняемых доставили в суд утром и до заседания, которое началось в 14:00, не выдавали средства индивидуальной защиты.

Согласно видеотрансляции, на заседании допрашивают экспертов, проводивших лингвистическую экспертизу т. н. "Свода" (или "Положения") организации "Сеть" - основного доказательства обвинения.

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Ранее специалисты сочли невозможным исследование этого документа: согласно заключению, его текст имеет неоднородную структуру, повторяющиеся фрагменты, нарушенную нумерацию частей и содержит элементы, содержательно не связанные с основным текстом, например, отрывки из личной переписки, список покупок, интернет-ссылки. "Результаты этого исследования говорят о том, что в действиях фигурантов, в том числе моего подзащитного Филинкова, нет состава тяжкого преступления, в котором их обвиняют", - отмечал Черкасов в разговоре с "Интерфаксом".

В понедельник 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в 1-м Западном окружном военном суде после перерыва вернулся к рассмотрению дела в отношении Филинкова и Бояршинова. Накануне объединенная пресс-служба судов города сообщила, что в процесс допустят только участников, так как из-за коронавируса слушателей в здания судов Петербурга не пустят до 31 мая.

По делу "Сети" проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы, дело расследует ФСБ с осени 2017 года. По версии спецслужбы, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу и дестабилизировать обстановку в России.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых подсудимых к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. Они не признали вину и говорили, что дали следователям признательные показания под пытками.

Флинков и Бояршинов также не признают вину и утверждают, что к ним применяли насилие ради получения признательных показаний.

Петербург Сеть

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