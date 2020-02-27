Эксперты посчитали невозможным найти экстремизм в уставе "Сети"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты в Петербурге пришли к выводу, что исследовать так называемый "Свод" (или "Положение") запрещённой в РФ террористической организации "Сеть", который является одним из основных доказательств обвинения, невозможно. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат подсудимого Виктора Филинкова Виталий Черкасов.

Результаты психолого-лингвистической экспертизы "Свода" в четверг были представлены в ходе судебного заседания в Петербурге.

"Эксперты пришли к выводу, что исследовать содержание документа не представляется возможным, поскольку данный текст не является целостным материалом - возможно, черновым. Соответственно, воспринимать его как устав организации, директивный документ с целями и задачами, искать наличие в нем признаков экстремизма нельзя, на что мы изначально обращали внимание суда", - сказал Черкасов.

По словам юриста, заключение экспертов основывается на том, что "Свод "Сети" представляет собой документ с неоднородной структурой, повторяющимися фрагментами, нарушенной нумерацией частей. Кроме того, в документе присутствуют элементы, не имеющие содержательной связи с основным текстом, например, отрывки из личной переписки, список покупок, интернет-ссылки. "Такое ощущение, что кто-то в спешке пытался изобразить некое подобие текста, наполняя документ чем попало", - сказал Черкасов.

Экспертиза "Свода" проводилась по ходатайству стороны защиты. В материалах дела документ появился после обнаружения на жестком диске ныне осужденного по делу "Сети" в Пензе активиста Армана Сыгынбаева.

Как отметил Черкасов, "Свод "Сети" является одним из основных доказательств обвинения. При этом защитник выразил убеждение, что протоколы изъятия "устава" содержат "признаки грубой фальсификации".

25 февраля в 224-м гарнизонном военном суде Петербурга, где проводит выездные заседания 2-й Западный окружной военный суд, после длительного перерыва, определенного для проведения экспертизы, возобновились слушания по делу местной ячейки "Сети".

Процесс вызвал большое внимание СМИ и общественности: во вторник и среду на входе в здание суда образовалась очередь из желавших присутствовать на слушании.

Фигурантами так называемого дела "Сети" являются 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. Дело в отношении них было возбуждено ФСБ осенью 2017 года. По версии спецслужб, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу для дестабилизации обстановки в стране.

В Петербурге по делу "Сети" проходят 25-летний программист, гражданин Казахстана Виктор Филинков и 28-летний промышленный альпинист Юлий Бояршинов. Филинкову вменяется участие в террористическом сообществе, Бояршинову - незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ и участие в террористическом сообществе.

Бояршинов вину признал, Филинков - нет. Позднее Филинков заявлял, что давал показания под пытками. В Следственном комитете РФ отказались возбуждать дело по данному факту, не найдя в действиях сотрудников ФСБ признаков превышения должностных полномочий.

Еще один фигурант из Петербурга Игорь Шишкин заключил досудебное соглашение. В январе 2019 года он был признан виновным в участии в террористическом сообществе, за что получил 3 года и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам "Сети". Фигуранты получили от 18 до 6 лет лишения свободы.