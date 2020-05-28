Врио главы Поморья отметил неготовность жителей региона и НАО к объединению

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) пока не готовы к референдуму по объединению регионов в первоначально предложенные сроки - до 13 сентября, заявил телеканалу "Россия 24" врио губернатора Поморья Александр Цыбульский.

По его словам, появилось понимание, что люди хотят дополнительно обсуждать вопросы возможных экономических перспектив, совместного экономического развития большой территории.

Он отметил, что срочное проведение референдума и объединение территорий не является самоцелью: "Самоцелью у нас является, чтобы жизнь на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа стала лучше".

Ранее в четверг председатель рабочей группы по объединению в Архангельской области Виталий Фортыгин сказал "Интерфаксу", что референдума об объединении регионов в 2020 году не будет.

13 мая Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить область и округ. Было объявлено, что окончательное решение по этому вопросу примут по итогам референдума, который проведут в обоих регионах. Также в НАО и Поморье составили рабочие группы, принимающие предложения от жителей по вопросу объединения. Жители НАО стали высказываться против объединения.

26 мая Цыбульский заявил, что задачи провести референдум 13 сентября нет. Бездудный в тот же день сказал, что объединение регионов - это исключительно экономический вопрос, а не политический и тема требует тщательного анализа.