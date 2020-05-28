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Референдума об объединении Архангельской области и НАО в этом году не будет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Речи о проведении референдума по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не идет, сообщил председатель рабочей группы в Поморье Виталий Фортыгин.

"Главы наших субъектов встречались в Нарьян-Маре, о референдуме в этом году речь не стоит вести. Судя по информации, которую мы получаем из НАО, референдума в этом году не будет", - сказал Фортыгин в четверг "Интерфаксу".

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13 мая в Нарьян-Маре врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединения регионов. Предполагается, что окончательно решение о слиянии субъектов РФ примут жители на референдуме.

В обоих регионах сформированы рабочие группы, которые принимают предложения населения по вопросу объединения. 26 мая врио губернатора Поморья заявил, что задачи провести референдум 13 сентября нет. О преждевременности разговоров насчет референдума сказал и Бездудный. Сейчас начинается разработка экономического раздела программы интеграции территорий.

НАО/ Архангельская область Виталий Фортыгин

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