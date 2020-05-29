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Прокуратура выявила недоплату COVID-надбавок медикам в Еврейской АО

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка областной больницы в Еврейской автономной области показала, что медработникам поликлиники не в полном объеме выплатили стимулирующие надбавки за работу с COVID-19, сообщает прокуратура ЕАО.

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В связи с этим прокуратура внесла главврачу ОГБУЗ "Областная больница" представление об устранении выявленных нарушений и потребовала провести все необходимые доначисления.

Кроме недоплаты стимулирующих надбавок, также были выявлены нарушения санитарных норм и недостаток средств индивидуальной защиты у персонала больницы.

"Установлено, что в условиях режима повышенной готовности укомплектованность медперсонала областной поликлиники средствами индивидуальной защиты в полной мере не обеспечена, обработка врачебных кабинетов не проводится, температурный режим в помещениях не соблюдается", - сказано в сообщении.

По итогам проверки прокурор области поручил своим сотрудникам дать правовую оценку выявленным нарушениям.

Проверка была проведена совместно с представителями Роспотребнадзора.

8 апреля президент РФ Владимир Путин назвал размер стимулирующих выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом: по 80 000 рублей в месяц врачам, по 50 000 рублей - среднему медперсоналу больниц и врачам скорой помощи, по 25 000 рублей - младшему медперсоналу и водителям скорой помощи. После сообщений о том, что многие медики не получили обещанных выплат, Путин обвинил правительство в нечетких формулировках принципов начисления выплат и доведения их до получателей.

ЕАО Коронавирус

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