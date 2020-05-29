Сахалинское правительство проверят на COVID-19 из-за заразившегося росгвардейца

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство Сахалинской области проходит проверку на коронавирус из-за сотрудника Росгвардии, приехавшего из Хабаровска, у которого выявили COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства в пятницу.

"В Южно-Сахалинск из Хабаровска, минуя все кордоны обсервации, приехали несколько офицеров Росгвардии. Они общались со своими коллегами и представителями органов власти региона. У одного из них были признаки недомогания. При медицинском обследовании (офицеру был - ИФ) сделан тест на коронавирус, который показал положительный результат", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, определен круг контактных лиц. Те, кто непосредственно общался с росгвардейцами, помещены на домашнюю обсервацию, они сдали все необходимые в данном случае анализы.

"Поскольку круг общения офицеров был широк, все сотрудники, работающие в Доме правительства, должны пройти обязательное тестирование. Правительство Сахалинской области проходит профилактическую проверку на коронавирус", - сообщает пресс-служба.

В Доме правительства Сахалинской области вводится обязательный масочный и перчаточный режимы. В учреждение нельзя будет войти без этих средств защиты, отмечает пресс-служба.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 29 мая, в регионе в общей сложности выявлено 94 случая коронавируса (+14 за последние сутки), 53 человека выздоровело. Летальных исходов, связанных с COVID-19, в области не зафиксировано.

В регионе начали снимать введенные из коронавируса ограничения: заработали кинотеатры, музеи, рестораны, кафе.