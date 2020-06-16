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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:54Заразились
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На острове Итуруп коронавирусом заразились военные

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В селе Горячие Ключи на южнокурильском острове Итуруп ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Пандемия коронавируса

По его словам, расследование выяснило, что инфекцию в село завезли командированные, которые прибыли на военном транспорте сначала в Южно-Сахалинск, а затем на Итуруп.

"Игнорируя Роспотребнадзор, они начали взаимодействовать с местными сослуживцами. Среди командированных четверо оказались инфицированными. Сегодня военнослужащие проходят лечение в Хабаровске", - сообщил губернатор.

Выявлены 67 человек, контактировавших с заболевшими. У семи из них проявились симптомы ОРВИ, их положили в больницу. Остальных просто изолировали.

Режим ЧС в селе ввели, чтобы ограничить контакты с местными жителями. Въезд в село перекрат, там установлен полицейский контрольный пункт.

По данным оперативного штаба, в Сахалинской области от коронавирусной инфекции лечатся 267.

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Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января – 16 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Итуруп Южные Курилы Сахалинская область Валерий Лимаренко Южно-Сахалинск коронавирус

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