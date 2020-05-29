Венедиктов обратился в мэрию из-за задержания сотрудников "Эха Москвы"

Журналистка Татьяна Фельгенгауэр у здания МВД на Петровке Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что задержание его заместителя Татьяны Фельгенгауэр и ведущего радиостанции Александра Плющева у здания МВД на Петровке является препятствованием осуществлению журналистской деятельности, и обратился по этому поводу в мэрию столицы.

"Я вчера не ставил в известность власти, потому что там юристы должны были работать. А сейчас мы видим задержание не просто журналистов, а конкретно за журналистскую деятельность. И пропуска им были выданы в соответствии с указом мэра. Таким образом, был нарушен указ мэра, что журналисты работают на улицах города, выполняя свой профессиональный долг", - сказал Венедиктов "Интерфаксу" в пятницу.

По мнению Венедиктова, "это 144 УК чистой воды (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)".

Он сообщил также, что поставил в известность пресс-секретаря мэра Москвы Гульнару Пенькову, а также первого заместителя главы аппарата мэра Алексея Немерюка "о задержании журналистов за журналистскую деятельность".

Венедиктов отметил, что накануне его сотрудники приходили для участия в пикетах в личном качестве. "Сегодня они были там как журналисты, с пресс-картами, удостоверениями, они предъявили их полиции по первому требованию. Они не стояли в пикете. Несмотря на предъявление удостоверений по первому требованию, они были задержаны. Также ими были представлены паспорта и пропуска, которые им оформлена редакция. Все это зафиксировано на видео", - сказал Венедиктов.

Комментируя информацию о том, что полиция требовала предъявить редакционное задание, Венедиктов сказал, что "нет такого ни в законе о СМИ, ни в положении о журналистах". "То, что я подписал удостоверение и то, что мэр сказал, что выдаются профессиональные пропуска, - для мэра этого достаточно", - подчеркнул главный редактор.

Сейчас его адвокат отправляется в ОВД "Хамовники", сказал главред "Эха Москвы".

Череда задержаний

Ранее в пятницу Фельгенгауэр и Плющева вновь задержали у здания МВД на Петровке, 38. Накануне, в четверг, Фельгенгауэр и Плющев уже задерживали у здания МВД, где они пытались постоять в одиночных пикетах в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, арестованного на 15 суток за одиночный пикет.

В пятницу у здания МВД на Петровке продолжаются пикеты в поддержку Азара.

В отношении Фельгенгауэр и Плющева в четверг были составлены протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования) и 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение режима самоизоляции).

Ранее в пятницу сообщалось о задержании у здания МВД на Петровке двух депутатов Мосгордумы и семерых муниципальных депутатов.

Азар был задержан 26 мая во время одиночного пикета у здания МВД в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы в четверг признал Азара виновным в повторном нарушении порядка проведения пикетирования и назначил ему 15 суток ареста. Кроме административного протокола по статье 20.2 , журналисту был выписан штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на обеспечение режима повышенной готовности).