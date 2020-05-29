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Повторно задержанных журналистов "Эха Москвы" отпустили из полиции без протокола

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Задержанных на Петровке у здания столичного ГУ МВД журналистов "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева отпустили из ОВД Хамовники без составления протоколов. Об этом сообщил адвокат правозащитного проекта "Апология протеста" Федор Сирош.

Днем в пятницу Плющева и Фельгенгауэр задержали на Петровке 38, где они освещали задержание московских депутатов, которые пытались провести одиночные пикеты в поддержку журналиста и мундепа Ильи Азара. У обоих были редакционные удостоверения и рабочие пропуска, но полицейские потребовали у них редакционные задания и, не увидев эти документы, посадили в автозак. Их доставили в ОВД "Хамовники".

Главный редактор радиостнции Алексей Венедиктов заявил, что задержание его заместителя Фельгенгауэр и ведущего эфиров Плющева является препятствованием осуществлению журналистской деятельности и что он пожаловался на это высокопоставленным чиновникам мэрии.

"Я вчера не ставил в известность власти, потому что там юристы должны были работать. А сейчас мы видим задержание не просто журналистов, а конкретно за журналистскую деятельность. И пропуска им были выданы в соответствии с указом мэра. Таким образом, был нарушен указ мэра, что журналисты работают на улицах города, выполняя свой профессиональный долг", - сказал он.

Обоих журналистов задерживали на Петровке и в четверг. Тогда они пытались провести одиночные пикеты в поддержку Азара. На них составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования) и 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение режима самоизоляции). Суд рассмотрит их дела во второй половине июня.

Венедиктов высказывал мнение, что одиночные пикеты в условиях режима повышенной готовности законны и запрещать их нельзя. В ГУ МВД Москвы в пятницу высказали противоположное мнение и сослались на указ мэра Сергея Собянина о том, что в период режим повышенной готовности запрещены все публичные массовые мероприятия.

Азар был задержан 26 мая также на Петровке 38. Он встал там с пикетом в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд 28 мая арестовал его на 15 суток за нарушение правил пикетирования.

Москва Сергей Смирнов Татьяна Фельгенгауэр Эхо Москвы Илья Азар Алексей Венедиктов МВД Сергей Собянин

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