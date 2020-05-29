Повторно задержанных журналистов "Эха Москвы" отпустили из полиции без протокола

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Задержанных на Петровке у здания столичного ГУ МВД журналистов "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева отпустили из ОВД Хамовники без составления протоколов. Об этом сообщил адвокат правозащитного проекта "Апология протеста" Федор Сирош.

Отпустили без протокола, с извинениями pic.twitter.com/PElWF4ChOl — Plushev (@plushev) May 29, 2020

Днем в пятницу Плющева и Фельгенгауэр задержали на Петровке 38, где они освещали задержание московских депутатов, которые пытались провести одиночные пикеты в поддержку журналиста и мундепа Ильи Азара. У обоих были редакционные удостоверения и рабочие пропуска, но полицейские потребовали у них редакционные задания и, не увидев эти документы, посадили в автозак. Их доставили в ОВД "Хамовники".

Главный редактор радиостнции Алексей Венедиктов заявил, что задержание его заместителя Фельгенгауэр и ведущего эфиров Плющева является препятствованием осуществлению журналистской деятельности и что он пожаловался на это высокопоставленным чиновникам мэрии.

"Я вчера не ставил в известность власти, потому что там юристы должны были работать. А сейчас мы видим задержание не просто журналистов, а конкретно за журналистскую деятельность. И пропуска им были выданы в соответствии с указом мэра. Таким образом, был нарушен указ мэра, что журналисты работают на улицах города, выполняя свой профессиональный долг", - сказал он.

Обоих журналистов задерживали на Петровке и в четверг. Тогда они пытались провести одиночные пикеты в поддержку Азара. На них составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования) и 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение режима самоизоляции). Суд рассмотрит их дела во второй половине июня.

Венедиктов высказывал мнение, что одиночные пикеты в условиях режима повышенной готовности законны и запрещать их нельзя. В ГУ МВД Москвы в пятницу высказали противоположное мнение и сослались на указ мэра Сергея Собянина о том, что в период режим повышенной готовности запрещены все публичные массовые мероприятия.

Азар был задержан 26 мая также на Петровке 38. Он встал там с пикетом в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд 28 мая арестовал его на 15 суток за нарушение правил пикетирования.