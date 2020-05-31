В Роспотребнадзоре заявили, что маски на пляже носить не нужно

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - На пляже отдыхающим необходимо соблюдать социальную дистанцию, но маски надевать не нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эти рекомендации прописаны, маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими - да, для людей не связанным между собой семейными отношениями или теми, кто живет вместе, должна быть социальная дистанция и на пляже тоже", - сказала она в интервью программе "Москва.Кремль.Путин", фрагмент которого выложил в инстаграм автор программы Павел Зарубин.

Усиление масочного режима в Москве

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе смягчения коронавирусных ограничений в столице. По его словам, с понедельника, 1 июня, москвичи, включая людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, смогут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.

Однако в связи с ростом числа людей на улицах и в парках будет усилен масочный режим: ношение масок при выходе из дома на прогулку или для занятий спортом в Москве становится обязательным.

Режим обязательного ношения масок и перчаток ранее был введен во многих регионах РФ, в частности, в Подмосковье и Петербурге.