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Поджоги исторических домов в Новой Ладоге связали с получением земельных участков

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Следователи назвали основные версии по делу о поджогах объектов культурного наследия в городе Новая Ладога Ленинградской области, сообщила пресс-служба управления СКР по области.

Это следующие версии: преступление из хулиганских побуждений; преступление с целью последующего завладения земельными участками; поджог лицом, имеющим заболевание психики (пиромания.

В Новой Ладоге за два года сгорели шесть старинных деревянных построек - объектов культурного наследия. В период с января 2018-го по май 2020 года уничтожены огнём дом Протодьяконовой (дом Стариковых) - предположительно, самый старый деревянный дом в городе, строительство которого датируется первой третью XIX века; бывшая церковно-приходская школа, построенная в 1894 году (дом, где в 1918 году проходила 1-я конференция РКП(б) Новоладожского района); два жилых домах, относящихся к комплексу домов Мухиных; жилой дом купца Шабанина XIX века и здания казармы для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX - начала XX вв.

Следствие считает, что предыдущий и нынешний главы администрации города не выполняли обязанности по содержанию памятников в исправном техническом, санитарном и противопожарном состоянии и не обеспечивали их охрану.

После пожаров возбуждены дела по статье "уничтожение объектов культурного наследия" и "халатность". 22 мая СКР предъявил обвинение в халатности двум последним руководителям Новой Ладоги. Позднее в ведомстве сообщили, что намерены через суд добиваться отставки нынешнего руководителя города.

Имена чиновников в СКР не называют. Согласно информации из открытых источников, экс-глава Новой Ладоги - Ольга Баранова, действующий - Игорь Цыганков.

Новая Ладога Ленинградская область

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