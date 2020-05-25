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СК потребовал отстранить главу Новой Ладоги, где сгорели шесть памятников культуры

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Суд в Ленинградской области решит вопрос о прекращении полномочий главы администрации Новой Ладоги, где сгорели шесть объектов культурного наследия. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СКР.

"Следствием направлено в суд ходатайство об отстранении главы администрации Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от указанной должности", - говорится в сообщении.

Кроме того, направлены представления в адрес вышестоящих органов власти и уполномоченных правоохранительных органов из-за непринятых мер по пожарной охране памятников культуры.

22 мая СКР предъявил обвинение в халатности двум последним руководителям Новой Ладоги, где за два года сгорели шесть объектов культурного наследия. Следствие считает, что главы администрации города не выполняли обязанности по содержанию памятников в исправном техническом, санитарном и противопожарном состоянии и не обеспечивали их охрану.

Так, в результате ненадлежащего исполнения обязанностей главой Новой Ладоги в период с января 2018-го по сентябрь 2019 года сгорели деревянный дом Протодьяконовой (дом Стариковых) - предположительно, самый старый деревянный дом в городе, строительство которого датируется первой третью XIX века; бывшая церковно-приходская школа, построенная в 1894 году (дом, где в 1918 году проходила 1-я конференция РКП(б) Новоладожского района), и два жилых домах, относящихся к комплексу домов Мухиных.

В период с сентября 2019 года по май 2020 года в результате халатного исполнения обязанностей действующим главой администрации, считает следствие, сгорели жилой дом купца Шабанина XIX века и здания казармы для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX - начала XX вв.

Как отмечается, эти объекты включены в реестр памятников истории и культуры, пожары их полностью уничтожили.

По данным фактам возбуждены дела по статье "уничтожение объектов культурного наследия" (часть 1 статьи 243 УК РФ) и "халатность" (статья 293 УК РФ).

Имена чиновников в СКР не назвали. Согласно информации из открытых источников, экс-глава Новой Ладоги – Ольга Баранова, действующий – Игорь Цыганков.

СКР Ленинградская область

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