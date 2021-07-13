В Староладожской крепости возник риск обрушения в реку храма Святого Георгия

С 2018 года не выделялось денег на реставрацию крепости

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Восточная стена крепости в Старой Ладоге нуждается в срочной реставрации и укреплении, ее критическое состояние создает угрозу храму Святого Георгия, расположенного внутри крепости, сказала журналистам директор Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника Людмила Губчевская.

По ее словам, восточная стена представляет собой руины XII века.

"У нас с вами храм Святого Георгия спокойно может сползти в реку Волхов. Это то, что меня очень беспокоит", - добавила она.

Директор музея также считает, что нужно провести комплексное восстановление села Старая Ладога.

"Было бы, с моей точки зрения, правильно создать единую программу не только реставрации объектов культурного наследия музея-заповедника, но и развития территории. Благоустройство села, решение вопросов обеспечения безопасности туристов - к сожалению, эти вопросы не решаются абсолютно... Я считаю, правильно бы было рассмотреть комплексное воссоздание и музея-заповедника, и объектов, в которых сегодня находится Русская православная церковь, и развитие села", - сказала Губчевская, подчеркнув, что за последние годы нередко принимались решения, разрушающие исторический ландшафт Старой Ладоги.

В свою очередь архитектор-реставратор Сергей Лалазаров отметил, что восточная стена крепости уже не играет роли подпорных стенок. По его словам, берегоукрепление и укрепление кладок в этом месте - очень сложная и дорогостоящая работа, существуют риски подвижки грунтов. Также реставрация должна вестись параллельно с археологическими раскопками.

"Просим финансирования и организации этих работ. Потому что с 2018 года финансирование на реставрацию крепости прекратилось. Мы бы хотели не только продолжить реставрацию, а обезопасить те работы, которые были выполнены. Обезопасить территорию, обезопасить церковь Георгия. Музей может работать только на безопасных участках, нужно обезопасить и это тоже", - сказал Лалазаров.

Он обратился к администрации Ленинградской области и музейным органам с просьбой "консолидироваться в этом вопросе и дать новую программу".

В 2018 году в Старой Ладоге начались работы по сохранению живописи Церкви Георгия XII века. Также была отреставрирована Стрелочная башня.

Старая Ладога - старейшая каменная крепость России. Она основана в 1116 году.

Село Старая Ладога расположено в Волховском районе Ленинградской области. До 1703 года Ладога была городом. В 2003 году отмечалось 1250-летие Старой Ладоги, в ходе которого село позиционировалось как "древняя столица Северной Руси". В селе сохранилось около 160 памятников истории, археологии и архитектуры VIII-XIX веков.