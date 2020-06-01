В Крыму пропала шестилетняя девочка

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Крыму после исчезновения шестилетнего ребенка. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СКР по республике Ольга Постнова.

Днем 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Пока взрослые распивали спиртные напитки, ребенок пропал. Позже бабушка девочки сообщила в правоохранительные органы об исчезновении внучки.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как сообщается на сайте СКР, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела и направил криминалистов центрального аппарата в Крым для оказания практической помощи в поиске девочки.

По данным главного управления МЧС по Крыму, в поисках задействованы 55 человек, включая волонтеров.

В добровольческом поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" агентству "Интерфакс" сообщили, что на месте работают 15 волонтеров. Еще столько же выезжают из разных городов Крыма, к вечеру прибудут четыре экипажа из Краснодарского края. Задействованы три кинологических расчета и беспилотник.