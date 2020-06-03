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Житель Крыма признался в изнасиловании и убийстве шестилетней дочки друга

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Крыму 39-летнему ранее судимому жителю поселка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Как сообщили в СКР, он признался и в ходе эксперимента на местности рассказал и показал, как совершил преступления.

Девочка пропала 31 мая после похода с отцом и его друзьями на рыбалку. Заявление о ее исчезновении в полицию подала ее бабушка.

По версии следствия, отец девочки выпил и оставил ее без присмотра. 1 июня тело ребенка нашли на дне Северо-крымского канала - недалеко от места, где взрослые выпивали.

В убийстве признался близкий друг семьи.

Установлено, что он вызвался проводить девочку до дома, и ее отец согласился. По пути домой мужчина ребенка изнасиловал. Зная, что она не умеет плавать, он столкнул ее в воду.

Ранее обвиняемый был судим за кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, последний раз освободился из колонии в мае 2019 года.

В отношении отца девочки было возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности. Следствие попросит арестовать обоих.

Крым Ленино СКР

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