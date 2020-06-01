Суд организовал видеотрансляцию процесса по делу "Сети" в Петербурге

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге Первый западный окружной военный суд с 1 июня начнет прямую трансляцию заседаний по делу региональной ячейки запрещенной террористической организации "Сеть", сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Заседание понедельника начнется в 15:00.

Ранее с разрешения суда видеотрансляцию вели в соцсетях адвокаты одного из обвиняемых. Перед этим процесс надолго прерывался из-за коронавируса.

Подсудимые - 25-летний Виктор Филинков и 27-летний Юлий Бояршинов. Филинков вины не признает и утверждает, что признательные показания дал под пытками. Бояршинов согласился с предъявленным обвинением.

28 мая судья Роман Муранов зачитал выводы лингвистической экспертизы о том, что в протоколах показаний Филинкова и фигуранта дела пензенской ячейки "Сети" есть идентичные фрагменты. По мнению эксперта, это означает, что тексты протоколов не являются самостоятельными.

27 мая суд отказался приобщить к материалам дела акты Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга, в которых зафиксированы повреждения на теле Филинкова после задержания.

Всего по делу проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы, дело расследует ФСБ с осени 2017 года. По версии спецслужбы, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу и дестабилизировать обстановку в России.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых подсудимых к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Они вину не признали и говорили, что дали следователям признательные показания под пытками.