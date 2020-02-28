Фигурантов "Сети" до суда допрашивали об исчезнувшей паре из Пензы

Оглашение приговора по делу "Сети" в Пензе Фото: Александр Поляков/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Двух фигурантов пензенского эпизода дела "Сети" (запрещена в России) до начала суда допрашивали следователи из Рязани, которые расследуют убийство знакомого с ними жителя Пензы Артема Дорофеева. Об этом "Интерфаксу" сообщили адвокаты некоторых осужденных. По их словам, после этого у следствия не было к ним никаких новых вопросов.

О связи убийства Дорофеева, который исчез 31 марта 2017 года и был найден убитым в Рязанской области, с фигурантами дела "Сети" ранее сообщила "Медуза". По ее сведениям, вместе с Дорофеевым пропала также Екатерина Левченко, которую до сих пор не нашли. Пропавшие были знакомы с несколькими фигурантами "пензенского эпизода" дела "Сети" - Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом. Уехавший из России предполагаемый участник сообщества Алексей Полтавец, по данным "Медузы", заявил, что Левченко и Дорофеева убили по приказу Дмитрия Пчелинцева (приговорен к 18 годам строгого режима).

"Защита считает, что Дмитрий Пчелинцев не причастен к убийству Артема Дорофеева и исчезновению Екатерины Левченко. В данных делах должны разбираться следственные органы. Дмитрий и я, как его защитник, надеемся на беспристрастное и объективное расследование", - заявила его адвокат Оксана Маркеева. По ее словам, до начала суда в Пензу приезжал следователь из Рязани, который беседовал с Кульковым и Иванкиным, однако после беседы больше никаких вопросов к мужчинам у них не возникало.

Адвокат Кулькова Игорь Кабанов подтвердил, что его клиент дружил с Дорофеевым и Левченко и что до суда его допрашивали как свидетеля по "рязанскому делу". По его словам, у Кулькова не может быть никакого мотива их убивать. "Кроме того, Кульков до 25 апреля 2017 года находился под домашним арестом, и в Рязани в этот период времени он быть никак не мог", - добавил Кабанов.

"Приезжал следователь из Рязани, проводился допрос, где задавались вопросы о пропаже Дорофеева и Левченко. Кульков на все ответил, у него взяли образцы генетического материала, которые он добровольно сдал. Следствие получило все ответы, и больше от них дополнительных вопросов до настоящего времени не поступало", - сообщил адвокат.

Адвокат Иванкина Константин Карташов, заявил, что его подзащитный не признает причастность к убийству Дорофеева и пропаже Левченко.

В управлении СКР по Пензенской области на вопрос о возможных допросах фигурантов дела "Сети" по делу об убийстве Левченко ответили, что отработают все версии.

Следователи в феврале 2020 года забрали у полиции розыскное дело о пропавшей в 2017 году Левченко и возбудили уголовное дело об убийстве. Это было сделано после жалобы ее родителей в прокуратуру.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил к срокам от шести до 18 лет семь жителей Пензы, признав их виновными в участии в террористическом сообществе. Пчелинцев получил 18 лет, Илья Шакурский - 16, Андрей Чернов -14, Иванкин -13, Кульков - десять, Василий Куксов - девять, Арман Сагынбаев - шесть. Все они обжаловали приговор.