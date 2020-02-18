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Театральные критики потребовали повторно расследовать дело "Сети"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Театральные критики и журналисты начали сбор подписей под требованием повторно расследовать дело террористической организации "Сеть" (запрещена в России) и наказать виновных в пытках обвиняемых и в подтасовках доказательств. Их обращение опубликовано на сайте журнала "Театр.".

По мнению авторов письма, ход следствия был "чудовищным" и общество не увидело "ни одного внятного аргумента", который доказывал бы вину осужденных.

"Огромные сроки лишения свободы, к которым приговорили тех, кто не совершил ничего противозаконного, мы расцениваем как средство запугивания людей, открыто выражающих свою гражданскую позицию", - заявили театральные деятели.

Они призвали режиссеров, актеров и других коллег "не только подписать это письмо, но и использовать сцены своих театров для того, чтобы донести информацию об этом чудовищном деле до максимально большого количества людей".

Пока под обращением больше 150 подписей. Его подписали в том числе продюсер Алексей Малобродский, главред журнала "Театр." Давыдова, главный редактор журнала "Сноб" Сергей Николаевич, театровед, директор Центра имени Вс. Мейерхольда Елена Ковальская, арт-директор Всероссийского фестиваля "Пять вечеров" им. А. Володина, главный редактор "Петербургского театрального журнала" Марина Дмитревская, директор Российской Национальной премии и фестиваля "Арлекин" Марина Корнакова, режиссеры Олег Липовецкий, Наталья Шумилкина, критик Дина Годер, журналист Ксения Ларина и другие.

Давыдова объяснила "Интерфаксу", что авторы инициативы хотят собрать максимальное количество подписей, и допустила, что они обратятся в администрацию президента.

17 февраля несколько книжных магазинов в разных городах закрылись в знак протеста против приговора по делу "Сети".

14 февраля у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов в поддержку осужденных. В акции участвовали несколько сотен человек.

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе признал Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Василия Кускова и Армана Сангынбаева виновными в участии в террористическом сообществе "Сеть". В зависимости от роли каждого их также признали виновными в покушении на сбыт наркотиков и незаконном приобретении боеприпасов и взрывчатки. Суд назначил им те сроки, которые просило обвинение - от шести до 18 лет лишения свободы.

Они вину не признали и некоторые заявили, что признательные показания дали под пытками.

Московский окружной военный суд 17 января 2019 года признал "Сеть" террористическим сообществом.

Сеть Алексей Малобродский Дина Годер Сергей Николаевич Ксения Ларина ФСБ Дмитрий Пчелинцев

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