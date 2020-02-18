Театральные критики потребовали повторно расследовать дело "Сети"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Театральные критики и журналисты начали сбор подписей под требованием повторно расследовать дело террористической организации "Сеть" (запрещена в России) и наказать виновных в пытках обвиняемых и в подтасовках доказательств. Их обращение опубликовано на сайте журнала "Театр.".

По мнению авторов письма, ход следствия был "чудовищным" и общество не увидело "ни одного внятного аргумента", который доказывал бы вину осужденных.

"Огромные сроки лишения свободы, к которым приговорили тех, кто не совершил ничего противозаконного, мы расцениваем как средство запугивания людей, открыто выражающих свою гражданскую позицию", - заявили театральные деятели.

Они призвали режиссеров, актеров и других коллег "не только подписать это письмо, но и использовать сцены своих театров для того, чтобы донести информацию об этом чудовищном деле до максимально большого количества людей".

Пока под обращением больше 150 подписей. Его подписали в том числе продюсер Алексей Малобродский, главред журнала "Театр." Давыдова, главный редактор журнала "Сноб" Сергей Николаевич, театровед, директор Центра имени Вс. Мейерхольда Елена Ковальская, арт-директор Всероссийского фестиваля "Пять вечеров" им. А. Володина, главный редактор "Петербургского театрального журнала" Марина Дмитревская, директор Российской Национальной премии и фестиваля "Арлекин" Марина Корнакова, режиссеры Олег Липовецкий, Наталья Шумилкина, критик Дина Годер, журналист Ксения Ларина и другие.

Давыдова объяснила "Интерфаксу", что авторы инициативы хотят собрать максимальное количество подписей, и допустила, что они обратятся в администрацию президента.

17 февраля несколько книжных магазинов в разных городах закрылись в знак протеста против приговора по делу "Сети".

14 февраля у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов в поддержку осужденных. В акции участвовали несколько сотен человек.

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе признал Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Василия Кускова и Армана Сангынбаева виновными в участии в террористическом сообществе "Сеть". В зависимости от роли каждого их также признали виновными в покушении на сбыт наркотиков и незаконном приобретении боеприпасов и взрывчатки. Суд назначил им те сроки, которые просило обвинение - от шести до 18 лет лишения свободы.

Они вину не признали и некоторые заявили, что признательные показания дали под пытками.

Московский окружной военный суд 17 января 2019 года признал "Сеть" террористическим сообществом.