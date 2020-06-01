В красноярском поселке убили двенадцатилетнюю девочку

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В поселке Нижняя Коя Шушенского района вечером 29 мая пропала 12-летняя девочка. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 1 июня в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров, сообщили в управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Предварительно установлено, что девочка вместе с десятилетней сестрой вечером пошла встречать коров. Затем младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась поиграть на детской площадке. Домой она не вернулась. Родители начали ее искать.