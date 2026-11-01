Песков отметил, что европейцы должны участвовать в переговорах по Украине, но с другим подходом

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Представители Европы должны быть за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но с другим подходом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь очень сложный момент. Они, с одной стороны, должны быть за столом переговоров. Но зачем они там нужны сейчас с таким подходом? Это бесполезно. Поэтому сейчас их там и нет", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам Пескова, в Европе по-прежнему говорят только о нанесении РФ стратегического поражения.

"Сейчас мы видим двоих лидеров, которые в национальном качестве решили поговорить, и мы видим практически всех остальных и, главное, Брюссель, которые по-прежнему говорят только о нанесении стратегического поражения России. С таким подходом с ними невозможно разговаривать", - сказал представитель Кремля.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков в ответ на вопрос о возможном участии европейцев в переговорах по Украине заявил, что в Кремле считают, что первые раунды должны проходить именно в трехстороннем формате, так как рабочие контакты идут с США.

"Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом. Но начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Так Ушаков ответил на вопрос, готова ли будет Россия когда-то все-таки пустить европейцев за стол переговоров.