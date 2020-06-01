Путин поддержал идею о награде для соседей и друзей многодетных семей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею об учреждении награды за помощь многодетным семьям - в том числе для их соседей и друзей.

"По-моему, при Петре Первом была утверждена женская награда, орден, символом которой были слова "За любовь и верность". Если развивать мысль, нужна какая-то награда не только соседям, а всем людям, которые рядом с вами, вашим друзьям, соседям в том числе - за терпение, понимание и поддержку", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями в понедельник.

Он добавил, что нужно подумать над тем, как "морально поддержать тех, кто поддерживает вас, ... чтобы общество благородно и с пониманием, поддержкой относилось к таким людям, как вы".

Предложение о награде соседей многодетных семей высказал один из участников встречи - чтобы "как-то их утешить, помочь".