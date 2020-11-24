Многодетная новгородка за плату оформила мигрантов отцами своих 5 детей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Многодетная 29-летняя жительница села Марево Новгородской области за деньги оформила отцами своих детей пятерых мигрантов из одной из стран ближнего зарубежья, желавших натурализоваться в России. Это случилось в августе-сентябре этого года, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении подозреваемой и помогавшей ей 42-летней подруги было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК (организация незаконной миграции). Женщинам грозит до 7 лет колонии.

"Действиям "отцов"-иностранцев, планировавших благодаря незаконной сделке получить гражданство России в упрощенном порядке, еще будет дана правовая оценка", - добавили в пресс-службе.