Депутаты предложили обсуждать объединение НАО с другими регионами только с одобрения коренных народов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Ненецкого автономного округа подготовили законопроект, по которому рассматривать объединение региона с другими можно будет только, если это одобрит ассоциация ненецкого народа "Ясавэй". Это сообщил глава рабочей группы по объединению НАО и Архангельской области, депутат Матвей Чупров.

"Если законопроект будет поддержан, инициатива по объединению регионов, которая будет вноситься в окружное собрание, в обязательном порядке должна быть поддержана ассоциацией ненецкого народа "Ясавэй". Это ассоциация, у которой есть право законодательной инициативы", - объяснил он.

Кроме того, предложение об объединении должны будут поддержать половина муниципальный депутатов округа.

Новый законопроект парламент рассмотрит, вероятно, в ходе июньской сессии, допустил Чупров.

Окружная фракция "Единая Россия" выступает категорически против объединения НАО с Архангельской областью, а некоторые местные депутаты вышли из партии из-за несогласия с предложением объединить регионы, сказал также депутат.

"Ясавэй" ранее выступила против объединения НАО с Поморьем из опасения, что коренные народы округа потеряют идентичность.

НАО сейчас одновременно является самостоятельным регионом, но и входит в Архангельскую область.

13 мая врио главы Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум об объединении регионов. Предполагалось, что осенью по этому вопросу в НАО и Поморье должен был пройти референдум. Для проработки деталея в обоих регионах были созданы рабочие группы. В НАО избиратели начали выступать против объединения.

В конце мая главы регионов начали говорить, что люди не готовы к объединению, что цели провести референдум в сентябре - нет и что пока речь идет о проработке экономической интеграции субъектов и их совместного экономического развития.