Очаг COVID-19 выявили в психоневрологическом интернате в Псковской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Очаг коронавируса зарегистрирован в Моринском психоневрологическом интернате в Дновском районе Псковской области, сообщает региональный оперштаб.

По результатам тестов COVID-19 подтвердился у 30 из 49 постояльцев, из них 17 уже госпитализированы, из 29 сотрудников заболели семеро, они проходят лечение в больнице.

В ближайшее время начнется эпидемиологическое расследование на предмет того, как инфекция попала в интернат.

По данным на вторник в Псковской области у 954 человек подтвержден коронавирус, выздоровело 364 человека, умерло - 10. В Дновском районе зарегистрировано 45 случаев COVID-19.