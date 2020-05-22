Число зараженных коронавирусом в ПНИ под Камышином превысило полсотни

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В психоневрологическом интернате в Жирновском районе за сутки выявили 20 случаев заражения короанвирусоом, всего там заразились 53 человека, сообщил зампред департамента здравоохрнения Волгоградской области Николай Алимов.

45 заразившихся находятся в Жирновской центральной районной больнице, еще восемь - в районной больнице Камышина. Среди заболевших пять сотрудников интерната.

В интернате постоянно живут 90 постояльцев и 25 сотрудников. Первоначальное тестирование выявило коронавирусную инфекцию у 33 пациентов. Учреждение закрыто на карантин.

Региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование появления очага заболевания.

На пятницу в Волгоградской области было выявлено 2002 случев заражения коронавирусом, 13 заболевших умерли.