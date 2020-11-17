Коронавирусом заразились 22 человека в Псковской областной больнице

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В отделении хирургии Псковской областной больнице выявили очаг коронавирусной инфекции - за сутки там нашли 22 зараженных, сообщил в инстаграме губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, за 16 ноября в области взяли рекордное число тестов за сутки - 1571. Он добавил, что из 167 новых случаев заражения коронавирусом 49 выявили коммерческие клиники.

Ранее сообщалось о восьми очагах COVID-19 в регионе: в Себежском интернате для престарелых и инвалидов, Плюсском психоневрологическом интернате, Великолукской межрайонной больнице, областном онкодиспансере, санатории "Голубые озера", ООО ГК "Кабош" в Великих Луках, ПО Северные электросети в Пскове и на посту станции скорой помощи в Порховском районе.

На вечер 16 ноября, в Псковской области с начала пандемии было выявлено 10 202 случая заражения коронавирусом, умерли 72 заболевших.