Рост обращений в службы занятости Сибири объяснили ошибочным пониманием господдержки

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Центры занятости населения Новосибирской, Омской областей и Красноярского края после 1 марта 2020 года столкнулись с кратным увеличением числа обращений из-за неверного толкования новых мер господдержки, сообщили представители власти этих регионов журналистам во вторник.

Так, по информации заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Игоря Шмидта, пособие по безработице сейчас получают втрое больше жителей Новосибирской области, чем в начале 2020 года - 39,5 тыс. человек, но только около 30% - максимальные для региона 14,6 тыс. рублей. Еще порядка 5 тыс. заявлений находятся в работе.

"Тот перечень мер, который принят по поддержке неработающих граждан, конечно, очень резко повысил привлекательность государственной службы занятости. К нам, конечно, граждане обращаются многократно более активно", - сказал Шмидт.

При этом он отметил, что только 30% из 41 тыс. новых обратившихся потеряли работу после 1 марта и могут претендовать на максимальный размер пособия. Около 20 тыс. были уволены ранее 2020 года или вообще никогда не работали.

"То есть мы наблюдаем очень интересную картину, связанную с выходом из тени тех, кто работал неофициально либо занимался подработками и случайными заработками. Они обращались к нам в надежде, неправильно прочитав те решения, которые приняты по выплате пособий по безработице. Поэтому часть из них уже с учета снялась", - добавил Шмидт.

Статистика сокращений сотрудников в регионе осталась на прошлогоднем уровне. При этом вчетверо (до 224) выросло число предприятий, работающих в режиме сокращенного рабочего времени. С начала года в Новосибирской области заявлено 57 тыс. вакансий, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Шмидт.

По данным министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, в его регионе сейчас зарегистрировано более 29 тыс. безработных, что в 2,4 раза больше, чем год назад.

"Такой всплеск не связан с массовым высвобождением после 1 марта. На то есть несколько причин. По нашей оценке, только 8,5 тыс. человек из этих 29 тыс. потеряли работу после 1 марта текущего года. Примерно такое же количество обратившихся - те, кто длительное время не был трудоустроен, а также те, кто впервые обратился для того, чтобы найти работу в этот период", - сказал Куприянов.

Пособия получают около 25 тыс. человек, из них 8,9 тыс. - в максимальном размере около 14 тыс. рублей (с учетом северного коэффициента).

В банке вакансий службы занятости Омской области, по его словам, сейчас представлено 27 тыс. вакансий против 30 тыс. годом ранее.

Заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин в свою очередь сообщил, что в службах занятости региона сейчас зарегистрировано 42,6 тыс. безработных. На начало 2020 года их было 12 тыс.

Максимальное пособие, также как и в двух других регионах, получают 30% официально зарегистрированных безработных.

"Действительно, наверное, эти меры всколыхнули "серую" занятость. Граждане ожидали 12,13 тыс. рублей (сумма пособия для потерявших работу после 1 марта 2020 года - ИФ), обратились в органы службы занятости, но, к сожалению, меры рассчитаны только на тех, кто официально потерял работу после 1 марта", - сказал Селюнин.

Уровень зарегистрированной безработицы в Красноярском крае, по его данным, с начала года вырос на 2 п.п. - с 0,9% до 2,9%.

Ранее в Минтруде РФ заявили, что в качестве меры государственной поддержки в период пандемии коронавируса все граждане, потерявшие работу после 1 марта и вставшие на учет в органы службы занятости, будут получать пособие в размере МРОТ - 12 130 рублей ( это максимальный размер) и доплату по 3 тыс. рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. 27 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что родители, потерявшие работу до 1 марта, будут получать ежемесячное пособие на детей наравне с теми, кто обратился в службу занятости после 1 марта. Тогда же Путин поддержал предложение увеличить с 1 мая минимальное пособие по безработице до 4,5 тысяч рублей на три месяца.

Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19,5 тыс. рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей - федеральное пособие, 7370 рублей - доплата из бюджета Москвы.