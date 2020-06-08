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В России создадут единую информационную платформу для поиска работы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил создать единую информационную платформу для поиска работы.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента по итогам совещания о ситуации на рынке труда, опубликованном на сайте Кремля в понедельник.

Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос внесения в трудовое законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование дистанционных форм труда работников, а также на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 20 декабря.

Путин также распорядился распространить меры поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия в моногородах, в том числе в части программ льготного кредитования.

Владимир Путин

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