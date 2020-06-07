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Участки для голосования по поправкам в Конституцию откроют на кораблях Тихоокеанского флота

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Десять участков для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации организуют на военных кораблях Тихоокеанского флота, которые будут находиться в плавании 1 июля.

Изменение Конституции

"Избирательная комиссия Приморья разрешила проведение голосования на участках для голосования, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, с 10 июня 2020 года", - сообщила пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на краевой избирком.

Полномочия территориальной избирательной комиссии по руководству деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на участках для голосования на судах, возложены на территориальную избирательную комиссию Первомайского района Владивостока.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в России 1 июля, который объявлен выходным днем. Также можно проголосовать на участках в течение шести дней до основного дня голосования.

Приморский край Тихоокеанский флот

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