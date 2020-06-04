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Истощенную двойню младенцев изъяли у родителей на Камчатке

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - На Камчатке возбуждено уголовное дело против пьющей супружеской пары, которая несколько дней не кормила своих младенцев-двойняшек, сообщает в четверг региональное управление СКР.

Истощенных четырехмесячных брата с сестрой в четверг изъяли в камчатском городе подводников Вилючинске. Они находились в тяжелом состоянии и были госпитализированы.

"По версии следствия, с конца мая по 4 июня супружеская пара, злоупотребляя алкоголем, не исполняла свои родительские обязанности... В течении четырех дней детей не кормили, никому не поручали присмотр за ними, не обеспечивали их гигиену", - сказано в сообщении.

Родители стали фигурантами дела по ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) после проверки и получения материалов из прокуратуры.

Камчатка

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