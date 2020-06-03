Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:38Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

Минприроды выступило против сжигания разлившегося топлива в Норильске

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минприроды против сжигания дизтоплива, разлившегося на территории ТЭЦ-3 в Норильске (принадлежит "Норникелю". ) Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий аварии.

В РоссииСпасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов и грунта после аварии на ТЭЦ в НорильскеСпасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов и грунта после аварии на ТЭЦ в НорильскеЧитать подробнее

"Ситуация очень тяжелая. Я не представляю себе, как сжигать сейчас в Арктической зоне РФ такое количество топлива. Честно говоря, для меня это большие сомнения. Надо постараться максимально извлечь топливо, смешать его с соответствующими химическими реагентами и в случае, когда совсем будет тяжко, что-то жечь. Но такой костер на такой площади (разлившегося дизтоплива - ИФ) - это будет большая проблема, на мой взгляд", - сказал Кобылкин.

Он считает, что компании будет сложно ликвидировать последствия аварии своими силами, потому что у нее нет соответствующего опыта. "Я думаю, только МЧС наше (может справиться - ИФ), и, может быть, с подключением военных", - отметил Кобылкин.

Новость дополняется

Минприроды РФ

Новости по теме

Новости

Вторую партию подаренных России американских аппаратов ИВЛ доставят в Москву 4 июня

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ с разлившимся топливом

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ с разлившимся топливом

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске

Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске

Спасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов и грунта после аварии на ТЭЦ в Норильске

Спасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов и грунта после аварии на ТЭЦ в Норильске

Гагаринский суд вернул Керимову иски к трем СМИ

В Петербурге изменили методику подсчета смертности от COVID-19

В Петербурге изменили методику подсчета смертности от COVID-19
Экономический кризис

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

В Петербурге прошел обыск у лидера профсоюза "Альянс учителей"

На Урале разработали новый метод, позволяющий упредить последствия падения метеоритов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');