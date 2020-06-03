Минприроды выступило против сжигания разлившегося топлива в Норильске

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минприроды против сжигания дизтоплива, разлившегося на территории ТЭЦ-3 в Норильске (принадлежит "Норникелю". ) Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий аварии.

"Ситуация очень тяжелая. Я не представляю себе, как сжигать сейчас в Арктической зоне РФ такое количество топлива. Честно говоря, для меня это большие сомнения. Надо постараться максимально извлечь топливо, смешать его с соответствующими химическими реагентами и в случае, когда совсем будет тяжко, что-то жечь. Но такой костер на такой площади (разлившегося дизтоплива - ИФ) - это будет большая проблема, на мой взгляд", - сказал Кобылкин.

Он считает, что компании будет сложно ликвидировать последствия аварии своими силами, потому что у нее нет соответствующего опыта. "Я думаю, только МЧС наше (может справиться - ИФ), и, может быть, с подключением военных", - отметил Кобылкин.

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