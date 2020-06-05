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Военные с бурильной машиной прибыли в Мурманскую область после обрушения моста

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Специалисты инженерных войск прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола - Выходной в Мурманской области.

В Минобороны РФ отмечают, что в Оленегорск (Мурманская область) тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля КамАЗ, а также военнослужащие инженерно-саперного подразделения "со всем необходимым для выполнения задач специальным оборудованием и материальными средствами".

Специалисты подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути.

"Личный состав и специальная техника подразделения железнодорожных войск ЗВО продолжают совершение марша комбинированным способом со ст. Фокино (Брянская обл.) в Мурманскую область протяженностью свыше 2 тысяч километров", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола - Выходной будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО.

1 июня обрушился мост между станциями Выходной и Кола под Мурманском. После этого происшествия мурманский следственный отдел на транспорте расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Власти Мурманской области и ОАО "РЖД" по итогам совещания с главой РЖД Олегом Белозеровым в среду договорились, что железнодорожное сообщение с Мурманском, прерванное 30 мая из-за паводка и последующего обрушения моста, будет восстановлено к 23 июня.

Как сообщает Минобороны, поручение перебросить военных для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения дал президент РФ. После этого соответствующие указания министра обороны РФ Сергея Шойгу получил Западный военный округ, который приступил к переброске подразделений и специальной военной техники инженерных войск в Мурманскую область.

Преодолевать последствия обрушения моста планируют в два этапа - сначала возобновить сообщение с Мурманском, запустив движение в обход участка, где обрушился мост, а затем - возобновить движение по новому мосту, построенному вместо разрушенного.

"Первый этап (работы по возобновлению сообщения с областным центром, предполагающий запуск движения в обход участка, где обрушился мост - ИФ) не даст осуществить перевозку в том числе в порт, которая была до момента обрушения моста. Это будет следующий этап, который мы наметили для себя: в начале октября сдать и возобновить движение по новому мосту. Тогда полностью движение будет восстановлено", - заявлял ранее Белозеров по итогам встречи с губернатором региона Андреем Чибисом.

Мурманская область Мурманск

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