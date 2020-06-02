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Губернатор пообещал до июля восстановить железнодорожное сообщение с Мурманском

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение с Мурманском, прерванное из-за обрушения моста через Колу, может быть восстановлено до конца июня, надеется губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он сказал это телеканалу "Россия-24".

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По его словам, сейчас ускорилось строительство участка протяженностью 5,7 км по линии Выходной-Лавна, начатой по проекту развития Мурманского транспортного узла. Ранее предполагалось, что участок достроят до конца 2020 года.

"Все ресурсы "Российских железных дорог", подрядчиков по Мурманскому транспортному узлу сейчас мобилизованы, в том числе к нам подключаются военные строители, чтобы помочь провести оперативно взрывные работы", - отметил губернатор.

Оплатить восстановление обрушившегося моста должны РЖД, добавил Чибис. По его сведениям, железнодорожники уже начали проектные работы.

По словам губернатора, региональные промышленники из-за этой аварии столкнулись с проблемой отгрузки продукции. Власти региона помогают им искать новые возможности.

Ранее директор по логистике АО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Ковдорский ГОК, входит в "ЕвроХим") Евгений Романов сообщил "Интерфаксу", что ГОК ищет новые варианты сбыта железорудного концентра, а апатитовый концентрат направит на завод в Литве Lifosa.

"На нас достаточно серьезно отразилась эта авария, так как наш основной продукт - железорудный концентрат - в объеме 600 тыс. тонн мы планировали перевалить в июне через АО "Мурманский морской торговый порт" (входит в "СУЭК") и "Мурманский балкерный терминал" ("ЕвроХим") потребителям в Китае по ранее заключенным контрактам. В настоящий момент идет поиск альтернативных вариантов - идут переговоры с покупателями, морскими терминалами северо-запада и ближнего зарубежья, проговариваются новые условия с операторами подвижного состава, судовладельцами и РЖД", - отмечал Романов.

Железорудный концентрат должен был быть по железной дороге доставлен в Мурманск, а оттуда - водным транспортом китайским потребителям.

"В настоящий момент 24 тыс. тонн железорудного концентрата уже отгружено в вагоны, это более шести поездов, но до настоящего времени они не приняты к перевозке по перечисленной выше причине и простаивают на железнодорожной станции Ковдор", - говорил Романов.

В пресс-службах АО "Олкон" (Оленегорский горно-обогатительный комбинат, входит в ПАО "Северсталь") и АО "Апатит" "Интерфаксу" сообщили, что на деятельность их компаний ситуация с обрушением моста не оказала влияния. В пресс-службе "Северо-Западной фосфорной компании" (входит в группу "Акрон") от комментариев отказалось.

Мост между станциями Выходной и Кола обрушился 1 июня в условиях паводка. Повреждения конструкции заметили 30 мая и через мост перестали гнать поезда. Там начались восстановительные работы.

Мурманский транспортный узел - крупнейший у северных берегов России, а Мурманский порт - самый северный из незамерзающих российских портов. В проект комплексного развития МТУ входит создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство угольного и нефтяного терминалов, развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство ветки Выходной-Лавна, а также реконструкция угольного и строительство контейнерного терминалов на восточном берегу Кольского залива. Проект развития МТУ реализуется в рамках государственно-частного партнерства.

Строительство порта "Лавна" стартовало в марте 2018 года. В марте Чибис обещал, что порт "Лавна" будет запущен в 2022 году и выйдет на проектную мощность в 18 млн тонн в год в первом квартале того же года. Он также отмечал, что изначально Мурманский транспортный узел, в который входит порт "Лавна", был рассчитан на меньшие потоки грузов, но сейчас грузоотправители заинтересованы в развитии хаба при растущем грузообороте.

Мурманская область Андрей Чибис Мурманск Ковдорский ГОК Еврохим СУЭК РЖД Кола

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