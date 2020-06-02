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После обрушения моста в Заполярье возбудили уголовное дело

После обрушения моста в Заполярье возбудили уголовное дело
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Мурманской области возбуждено уголовное дело после обрушения пролета железнодорожного моста. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

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Дело расследуется по статье 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). Следствие устанавливает обстоятельства и причины обрушения.

Как сообщалось, в понедельник обрушился мост между станциями Выходной и Кола под Мурманском.

Октябрьская железная дорога (филиал ОАО "РЖД") ранее сообщала, что повреждение моста в пригороде Мурманска из-за подъема уровня воды в реке Кола было обнаружено еще днем 30 мая. Путь был закрыт для движения поездов. Начались восстановительные работы.

РЖД ввели запрет на отправку грузов в направлении мурманского узла по однопутной линии.

Мурманск

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