Упавший под Мурманском ж/д мост в последний раз ремонтировался в 2014 году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Мурманская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного моста между станциями Выходной и Кола, который обрушился в понедельник.

По предварительным данным, опора моста обрушилась из-за интенсивного таяния снега и резкого роста уровня воды в реке Кола.

"Железнодорожный металлический мост введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году, мост состоит из пяти опор", - отмечают в прокуратуре.

В рамках проверки надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц железной дороги и подрядных организаций "на предмет соблюдения законодательства при проведении ремонтных работ на мосту, а также технических требований по его содержанию и обслуживанию в период эксплуатации".

Как сообщалось, в понедельник обрушился мост между станциями Выходной и Кола под Мурманском.

Октябрьская железная дорога (филиал ОАО "РЖД") ранее сообщала, что повреждение моста в пригороде Мурманска из-за подъема уровня воды в реке Кола было обнаружено еще днем 30 мая. Путь был закрыт для движения поездов. Начались восстановительные работы.

Линия является однопутной.

После обрушения моста между станциями Выходной и Кола РЖД ввели запрет на отправку грузов в направлении мурманского узла. Движение поездов приостановлено, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Да, вагоны стоят. Мурманск закрыт. Куча "брошенных" поездов", - подтвердил "Интерфаксу" источник в одной из компаний, работающих в Мурманске.